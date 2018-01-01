Не змогла викликати швидку: на Закарпатті дитина вмерла в автобусі на руках у матері

Мама дитини не могла викликати швидку через поганий мобільний зв'язок

На Рахівщині у Закарпатській області в рейсовому автобусі на руках у матері померла 2-річна дитина. Як повідомляють Мukachevo.net, жінка везла дитину з села Луги у районний центр, через те, що не могла викликати їй швидку. В головному управлінні національної поліції розповіли, що повідомлення про смерть дитини, 2016 року народження, від лікарів



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Мама дитини не могла викликати швидку через поганий мобільний зв'язок

На Рахівщині у Закарпатській області в рейсовому автобусі на руках у матері померла 2-річна дитина. Як повідомляють Мukachevo.net, жінка везла дитину з села Луги у районний центр, через те, що не могла викликати їй швидку.

В головному управлінні національної поліції розповіли, що повідомлення про смерть дитини, 2016 року народження, від лікарів вони отримали вчора 13 лютого близько 9:56 години.

Слідчі дізналися, попередньо мама дитини не могла викликати швидку через поганий мобільний зв'язок, тому їй довелось власноруч везти дитину в райцентр.

Правоохоронці зазначають, у лікарні знали про хворобу дитини, але яку саме у поліції поки не повідомляють.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, проводяться перевірки, експерти визначають причину смерті.