МЗС: у Лівії звільнили з полону українського лікаря

Українця в Лівії викрали декілька днів тому

Українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Сабха і був викрадений кілька днів тому одним зі збройних угруповань, звільнили 13 січня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів із ватажками місцевих



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Фото ілюстративне Лікар працював у Лівії за приватним контрактом

Українця в Лівії викрали декілька днів тому

Українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Сабха і був викрадений кілька днів тому одним зі збройних угруповань, звільнили 13 січня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів із ватажками місцевих племен, зазначили дипломати.

«Посольство України вкотре наполегливо закликає всіх громадян України, які перебувають у Лівії, негайно залишити її територію, оскільки в умовах складної безпекової ситуації в цій країні врегулювання подібних питань дипломатичними шляхами є вкрай проблематичним», - резюмували в МЗС.

Раніше у січні повідомлялося, що у морі біля лівійського узбережжя затонув човен з мігрантами, потонули 64 людини.

Також «Главком» інформував, що поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями.