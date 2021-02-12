«Недоречна піар-акція». Мер Луцька наїхав на Садового, який прибирав сніг (відео)

В Україні останніми днями пройшли рекордні снігопади

Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає невдалою піар-акцією відеозвернення мера Львова Андрія Садового, на якому він власним прикладом закликає людей брати лопати та прибирати сніг. Про це він розповів у прямому етері у своєму Facebook.

Поліщук зазначив, що багато лучан скидали йому відповідне відео із Садовим і вирішив прокоментувати його дії.

«Вважаю, що бути з лопатою й кидати сніг біля міської ради – це не робота міського голови. Він повинен організувати роботу відповідних служб, щоби вони працювали максимально ефективно та якісно. Вважаю недоречною для Андрія Садового таку піар-акцію. Будучи мером 15 років, можна краще організувати роботу служб із прибирання снігу, а не виходити з лопатою та виводити працівників міської ради», – сказав він.



Нагадаємо, в Луцьку майже тиждень комунальні служби ведуть боротьбу зі снігопадами. Лише за останню добу випало 50 % місячної норми снігу. Висота снігового покрову сягає 30 см. Розчищати вулиці й дороги та вивозити сніг комунальникам допомагають і представники бізнесу, які надали безоплатно власну техніку.

У Львові останніми днями пройшли рекордні снігопади. Андрій Садовий та працівники міськради прибирали сніг у місті.

Із початку дії циклону у Львівській області випало 90 см снігу. Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року. Через негоду школи перевели на дистанційне навчання. У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину.