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    «Недоречна піар-акція». Мер Луцька наїхав на Садового, який прибирав сніг (відео)

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    Садовий 8 лютого допомагав комунальникам <span id="docs-internal-guid-ff44e8d5-7fff-0158-4c40-36ad31f61f31"><span>розчищати&nbsp;</span></span>вулиці - «Недоречна піар-акція». Мер Луцька наїхав на Садового, який прибирав сніг (відео)
    Садовий 8 лютого допомагав комунальникам розчищати вулиці
    Фото: Львівська міська рада

    В Україні останніми днями пройшли рекордні снігопади

    Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає невдалою піар-акцією відеозвернення мера Львова Андрія Садового, на якому він власним прикладом закликає людей брати лопати та прибирати сніг. Про це він розповів у прямому етері у своєму Facebook.

    Поліщук зазначив, що багато лучан скидали йому відповідне відео із Садовим і вирішив прокоментувати його дії.

    «Вважаю, що бути з лопатою й кидати сніг біля міської ради – це не робота міського голови. Він повинен організувати роботу відповідних служб, щоби вони працювали максимально ефективно та якісно. Вважаю недоречною для Андрія Садового таку піар-акцію. Будучи мером 15 років, можна краще організувати роботу служб із прибирання снігу, а не виходити з лопатою та виводити працівників міської ради», – сказав він.


    Нагадаємо, в Луцьку майже тиждень комунальні служби ведуть боротьбу зі снігопадами. Лише за останню добу випало 50 % місячної норми снігу. Висота снігового покрову сягає 30 см. Розчищати вулиці й дороги та вивозити сніг комунальникам допомагають і представники бізнесу, які надали безоплатно власну техніку.

    У Львові останніми днями пройшли рекордні снігопади. Андрій Садовий та працівники міськради прибирали сніг у місті.

    Із початку дії циклону у Львівській області випало 90 см снігу. Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року. Через негоду школи перевели на дистанційне навчання. У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину.

    Теги: прогноз погоди Андрій Садовий Луцьк снігопад негода
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