На Львівщині випав майже метр снігу (фото)

12 лютого очікуються хуртовини та снігові замети

У п’ятницю, 12 лютого, погода в Україні продовжує погіршуватися – опади посилилися практично по всій країні. Як повідомили в Укравтодорі, снігопади тривають в західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах – із випаданням дощу.

Із початку дії циклону у Львівській області випало 90 см снігу. Із ночі в області обмежили рух вантажівок на трасах:

М-06 Київ – Чоп, км 500 – км 567,

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 59 – км 113.

У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській і Сумській областях випало 15-20 см.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, у Львові п'ятий день йде сніг. Через негоду школи перевели на дистанційне навчання.У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину.

Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.