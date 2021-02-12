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    На Львівщині випав майже метр снігу (фото)

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    У деяких областях випало 15-20 см снігу - На Львівщині випав майже метр снігу (фото)
    У деяких областях випало 15-20 см снігу
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    12 лютого очікуються хуртовини та снігові замети

    У п’ятницю, 12 лютого, погода в Україні продовжує погіршуватися – опади посилилися практично по всій країні. Як повідомили в Укравтодорі, снігопади тривають в західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах – із випаданням дощу.

    Із початку дії циклону у Львівській області випало 90 см снігу. Із ночі в області обмежили рух вантажівок на трасах:

    • М-06 Київ – Чоп, км 500 – км 567,
    • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 59 – км 113.

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    На Львівщині випав майже метр снігу (фото)
    На Львівщині випав майже метр снігу (фото)
    На Львівщині випав майже метр снігу (фото)
    Фото: Людмила Мельничук/Facebook

    У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській і Сумській областях випало 15-20 см.

    12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

    Нагадаємо, у Львові п'ятий день йде сніг. Через негоду школи перевели на дистанційне навчання.У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину

    Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Теги: Львівщина Львів снегопад негода
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