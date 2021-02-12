На Львівщині сталася потрійна ДТП за участі снігоочисної техніки (фото)

На Львівщині випало до 90 см снігу

Усі учасники ДТП живі

У п'ятницю , 12 лютого, між Рогатином та Львовом сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомив Mstyslav Kotskyi-Bobiak на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, автопригода трапилась поблизу села Підкамінь.

«Білий мікроавтобус заїхав у снігоочисну машину, а водій легковика Пежо, що їхав позаду мікроавтобуса, теж не встиг зреагувати на слизькій дорозі і в’їхав у зад буса. Утворився величезний корок. Люди з автомобілів та фур дістали лопати і прочищають трішки обочину, аби можна було проїхати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі учасники ДТП живі.

Нагадаємо, через сильні снігопади та ожеледицю дороги особливо небезпечні. У Чернівецькій області вантажний автомобіль з деревиною перекинувся на слизькому підйомі дороги у селищі Путила.

Через страшну негоду на трасі «Миколаїв-Кривий Ріг» перекинувся сідельний тягач MAN. На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей.

Нагадаємо, на Львівщині продовжується ліквідація наслідків значних снігопадів на дорогах державного значення. Для забезпечення належного проїзду транспорту на державних автошляхах працюють понад 200 спецмашин і стільки ж робітників.

Температура повітря на Львівщині складає 7-18 градусів морозу. Випало до 90 см снігу. Через сильні пориви вітру можливі утворення снігових заметів.