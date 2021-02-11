Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)

11 лютого у Львові очікуються значні опади

У Львові кілька днів поспіль йде значний сніг. Цьогорічний снігопад побив рекорд 2013 року, повідомив журналіст Володимир Телюк на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Раніше були зими практично кожного року, а от після 2013, якось не доходило до нормального снігу і морозу. Останні дні – це вже щось, приблизно, схоже на нормальну зиму… Гарно ж то як…», – зазначивТ елюк.

У Львові в березні 2013 року було встановлено декілька погодних рекордів. Наприклад, 17 березня мінімальна температура повітря становила 20,3 градусів морозу, чого за всю історію спостережень в цей день ще не відбувалося. Подібні екстремуми у Львові були зафіксовані ще декілька днів протягом березня, зокрема й 25 березня.

Кількість опадів теж була аномальною. Лише 15 березня випала рекордна для березня добова кількість опадів – 40 мм, при тому, що місячна норма для міста у березні становить 45 мм. По кількості опадів за місяць Львів зарах вже значно перевершив останній рекордний максимум (у березні 2001 року було 108 мм) – цьогоріч вже перевалило за 130 мм.

Нагадаємо, до Львова через снігопади заборонили в’їзд вантажівок. До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

11 лютого у Львові очікуються значні опади у вигляді води, мокрого снігу та снігу. Вдень будуть пориви північно-західного вiтру 15-20 м/с, хуртовини та вдень 3-8° морозу.