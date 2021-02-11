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    Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)

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    Уночі 11 лютого Львів розчищали від снігу армія двірників і 135 одиниць техніки - Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)
    Уночі 11 лютого Львів розчищали від снігу армія двірників і 135 одиниць техніки
    Фото: Wolodymyr Telyuk/Facebook

    11 лютого у Львові очікуються значні опади

    У Львові кілька днів поспіль йде значний сніг. Цьогорічний снігопад побив рекорд 2013 року, повідомив журналіст Володимир Телюк на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Раніше були зими практично кожного року, а от після 2013, якось не доходило до нормального снігу і морозу. Останні дні – це вже щось, приблизно, схоже на нормальну зиму… Гарно ж то як…», – зазначивТ елюк.

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    Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)
    Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)
    Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)
    Сніговий рекорд. Львів не бачив такої зими з 2013 року (фото)
    Фото: Wolodymyr Telyuk/Facebook

    У Львові в березні 2013 року було встановлено декілька погодних рекордів. Наприклад, 17 березня мінімальна температура повітря становила 20,3 градусів морозу, чого за всю історію спостережень в цей день ще не відбувалося. Подібні екстремуми у Львові були зафіксовані ще декілька днів протягом березня, зокрема й 25 березня.

    Кількість опадів теж була аномальною. Лише 15 березня випала рекордна для березня добова кількість опадів – 40 мм, при тому, що місячна норма для міста у березні становить 45 мм. По кількості опадів за місяць Львів зарах вже значно перевершив останній рекордний максимум (у березні 2001 року було 108 мм) – цьогоріч вже перевалило за 130 мм.

    Нагадаємо, до Львова через снігопади заборонили в’їзд вантажівок. До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

    11 лютого у Львові очікуються значні опади у вигляді води, мокрого снігу та снігу. Вдень будуть пориви північно-західного вiтру 15-20 м/с, хуртовини та вдень 3-8° морозу.

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода
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