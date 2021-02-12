Негода в Дніпрі: автомобілі скочуються зі спуску і врізаються один в одного (відео)

У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав

Через ожеледецю на дорогах Дніпра стався транспортний колапс і кілька аварій

На Крутогірному спуску в Дніпрі автомобілі скотилися по снігу з гірки. Відео інциденту опублікував «Інформатор».

Через морози і рясний сніг на дорогах міста стався транспортний колапс і повсюдні аварії.

Зокрема, на Крутогірному спуску через великий кут підйому колеса автомобілів не можуть зчепитися з твердою поверхнею, через що сповзають з гірки. Таким чином, там сталося вже кілька зіткнень.

У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що дорожні та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Столичні інспектори благоустрою посилили контроль за прибиранням дорожньо-вуличної мережі.

Як повідомлялося, за минулу добу в Києві досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні – 35 сантиметрів снігу.

Зараз на вулицях столиці працюють понад 470 одиниць спецтехніки – чистять і вивозять сніг, обробляють дороги посипальними матеріалами. Також працюють майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

Минулої ночі мер Києва Віталій Кличко перевірив, як столицю прибирають від снігу.