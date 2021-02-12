  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Негода в Дніпрі: автомобілі скочуються зі спуску і врізаються один в одного (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав - Негода в Дніпрі: автомобілі скочуються зі спуску і врізаються один в одного (відео)
    У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав
    Фото: сайт «Інформатор»

    Через ожеледецю на дорогах Дніпра стався транспортний колапс і кілька аварій

    На Крутогірному спуску в Дніпрі автомобілі скотилися по снігу з гірки. Відео інциденту опублікував «Інформатор».

    Через морози і рясний сніг на дорогах міста стався транспортний колапс і повсюдні аварії.

    Зокрема, на Крутогірному спуску через великий кут підйому колеса автомобілів не можуть зчепитися з твердою поверхнею, через що сповзають з гірки. Таким чином, там сталося вже кілька зіткнень.

    У дорожньо-транспортних пригодах ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, що дорожні та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Столичні інспектори благоустрою посилили контроль за прибиранням дорожньо-вуличної мережі.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Києві досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні – 35 сантиметрів снігу.

    Зараз на вулицях столиці працюють понад 470 одиниць спецтехніки – чистять і вивозять сніг, обробляють дороги посипальними матеріалами. Також працюють майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

    Минулої ночі мер Києва Віталій Кличко перевірив, як столицю прибирають від снігу.

    Читайте також:
    Теги: дороги Дніпро мер аварія снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies