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    Негода на Тернопільщині перетворила сільські вулиці на бурхливі ріки: відео

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    Негода на Тернопільщині перетворила сільські вулиці на бурхливі ріки: відео

    Для відкачування води на місці працює резервний караул та оперативна група районного сектору ДСНС

    Монастириському районі Тернопільщини річка Золота Липа після сильної грози вийшла з берегів і ринула просто вулицями села Красіїв.

    Приголомшливе відео виклала у Facebook свідок стихійного лиха Надія Грона.

    «У селі Красіїв Монастириського району внаслідок інтенсивного випадання опадів підтоплено 6 житлових будинків та орієнтовно 7 га приватних присадибних ділянок. Для відкачування води на місці працює резервний караул та оперативна група районного сектору ДСНС», - повідомив у Facebook голова Тернопільської ОДА Степан Барна, коментуючи надзвичайну подію.

    Керівник області також повідомив, що у селі Соколів Бучацького району підтоплено три домогосподарства, на яких розміщується шість будівель житлового та господарського призначення.

    Рясні зливи у вівторок на Тернопільщині випадали у різних районах. Опівночі дощ після невеликої перерви відновився в обласному центрі.

    ДСНС Facebook річка
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