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    Негода у Польщі повалила дерева та підтопила будинки

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    Негода у Польщі повалила дерева та підтопила будинки

    Польські синоптики прогнозують, що сильні опади триватимуть ще й у четвер

    Інтенсивні опади, що тривають з вівторка у Малопольському, Підкарпатському, Свентокшиському, Сілезькому та Люблінському воєводствах на півдні Польщі, призвели до підтоплень у багатьох повітах цих регіонів.

    Упродовж останньої доби рятувальники евакуйовували людей з кількох населених пунктів, відкачували воду із затоплених будинків, зміцнювали береги річок та усували повалені дерева.

    Як зазначають польські рятувальники, із своїх домівок евакуйовано 49 людей, які проживають у повітах Малопольського та Підкарпатського воєводств. Загалом зафіксовано 330 підтоплень будинків, звідки рятувальники відкачували воду. У середу рятувальники понад 1,2 тис. разів виїжджали на виклики з ліквідації наслідків стихійного лиха.

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    Негода у Польщі повалила дерева та підтопила будинки
    Негода у Польщі повалила дерева та підтопила будинки
    Негода у Польщі повалила дерева та підтопила будинки

    Інститут метеорології та водного господарства Польщі надав третій, найвищий рівень гідрологічної загрози у п’ятьох воєводствах півдня Польщі. Вночі з середи на четвер у багатьох місцях півдня країни рівень води у ріках, зокрема Вісла, Біла, Кошарава, перетнув критичний рівень.

    У середу глава польського уряду Матеуш Моравецький відвідав гміну (найменша адміністративно-територіальна дільниця РП – ред.) Вадовіце Гурне, де триває операція з відновлення прорваної греблі на великому водоймищі, що призвело до затопленні значної частини території.

    У четвер Моравецький візьме участь у засіданні кризового штабу Малопольського воєводства щодо ліквідації наслідків негоди.

    Польські синоптики прогнозують, що сильні опади триватимуть ще й у четвер, а покращення ситуації можна чекати лише у п’ятницю. У вівторок і середу у деяких повітах Польщі кількість опадів становила до 130 літрів на квадратний метр, що значно перевищило місячну норму.

    Урядовий центр безпеки Польщі у середу вислав смс-повідомлення жителям 61 повіту півдня країни з попередженням про сильні опади, підтоплення та можливі перебої з електроенергією.

    Нагадаємо, що через сильні зливи на заході України досі підтоплені майже 250 дворів.

    Джерело: Укрінформ

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