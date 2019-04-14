Негода в США: від торнадо в Техасі загинули діти



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Діти віком трьох та восьми років перебували на задньому сидінні автомобілі в той момент, коли дерево впало на їхню машину

Принаймні двоє дітей загинули від руйнівного торнадо в американському штаті Техас, ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє в суботу центральний американський телеканал CNN.

«Діти віком трьох та восьми років перебували на задньому сидінні автомобіля, батьки сиділи попереду в той момент, коли дерево впало на їхню машину», – зазначається в повідомленні.

Інцидент стався близько 15-ї години за місцевим часом у суботу, повідомили в департаменті служби шерифа в окрузі Анджеліна. Смерть дітей була констатована на місці, зазначили правоохоронці.

Потужний торнадо пройшовся через місто Франклін у штаті Техас. Стихія повиривала дерева з корінням, позносила дахи з будинків, зруйнувала окремі будівлі. Саме місто та навколишні райони залишилися без електропостачання.

Національна метеорологічна служба США попередила про небезпеку інших торнадо, поривчастих вітрів та потужних злив з градом у кількох штатах США.