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    Негода в США: від торнадо в Техасі загинули діти

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    Негода в США: від торнадо в Техасі загинули діти

    Діти віком трьох та восьми років перебували на задньому сидінні автомобілі в той момент, коли дерево впало на їхню машину

    Принаймні двоє дітей загинули від руйнівного торнадо в американському штаті Техас, ще кілька людей отримали поранення.

    Про це повідомляє в суботу центральний американський телеканал CNN.

    «Діти віком трьох та восьми років перебували на задньому сидінні автомобіля, батьки сиділи попереду в той момент, коли дерево впало на їхню машину», – зазначається в повідомленні.

    Інцидент стався близько 15-ї години за місцевим часом у суботу, повідомили в департаменті служби шерифа в окрузі Анджеліна. Смерть дітей була констатована на місці, зазначили правоохоронці.

    Потужний торнадо пройшовся через місто Франклін у штаті Техас. Стихія повиривала дерева з корінням, позносила дахи з будинків, зруйнувала окремі будівлі. Саме місто та навколишні райони залишилися без електропостачання.

    Національна метеорологічна служба США попередила про небезпеку інших торнадо, поривчастих вітрів та потужних злив з градом у кількох штатах США. 

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