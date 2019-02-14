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    Негода в Україні: без світла залишилися чотири області

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    Зокрема, у Чернігівській області без електроенергії 36 населених пунктів - Негода в Україні: без світла залишилися чотири області
    Зокрема, у Чернігівській області без електроенергії 36 населених пунктів

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Вранці 14 лютого в Україні через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 84 населені пункти у чотирьох областях.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, у Чернігівській області без електроенергії 36 населених пунктів, у Сумській – 35, Черкаській – 10, Київській - три.

    Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    «Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від «Укравтодору» залучено 1 тис. 60 чол. та 314 од. техніки», - додали в ДСНС.

    Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 14 лютого в декількох регіонах очікується погіршення погодних умов.

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