Погіршення погоди: рятувальники попередили про сильні снігопади й вітри

На Одещині випало 40 см снігу

Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані синоптиків.

В Одеській та Миколаївській областях – надзвичайний сніг. Приріст сніжного покриву складає 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

У Кіровоградській області йде сильний мокрий сніг. Приріст сніжного покриву складає 20-30 см, налипання мокрого снігу (II рівень небезпеки, помаранчевий).

На дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних областях та Приазов'ї місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря складає від 3° морозу до 2° тепла, у східних, Запорізькій і Херсонській областях та в Криму 2-7° тепла.

На Київщині сьогодні вдень невеликий сніг. Температура опустилась із 0°С до -5°С.

На дорогах ожеледиця. Погодні умови прозводять до припинення руху транспорту та відключення енергопостачання населених пунктів.

У більшості областей України 28 січня пройшов сніг, на дорогах ожеледиця.

На Одещині заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

Миколаївська область – обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.