Негода в Україні залишила без води Лисичанськ



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Сильний вітер поламав дерева Фото: ДСНС

В східних областях України внаслідок негоди були повалені десятки дерев

У м. Лисичанськ на Луганщині через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.

Про це 5 серпня повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок негоди були повалені десятки дерев.

«Підрозділами ДСНС прибрано 81 дерево (Запорізька – 43, Донецька – 18, Дніпропетровська – 12 та Одеська – 8), відкачано 5 тис. 563 м3 води (Одеська – 4 тис. 770, Запорізька – 470, Донецька – 263 та Дніпропетровська – 60), відбуксировано 20 автомобілів (Миколаївська – 9, Запорізька – 8 та Дніпропетровська – 3)», - говориться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалося 291 чоловік особового складу та 75 одиниць техніки.

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 83 населених пункти у чотирьох областях, а саме: Донецька – 37, Запорізька – 21, Луганська – 21 та Дніпропетровська – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру.

У понеділок, 5 серпня, на заході України пройдуть дощі, температура місцями до +27 градусів.