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    Негода в Україні залишила без води Лисичанськ

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    Сильний вітер поламав дерева - Негода в Україні залишила без води Лисичанськ
    Сильний вітер поламав дерева
    Фото: ДСНС

    В східних областях України внаслідок негоди були повалені десятки дерев

    У м. Лисичанськ на Луганщині через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.

    Про це 5 серпня повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Зазначається, що внаслідок негоди були повалені десятки дерев.

    «Підрозділами ДСНС прибрано 81 дерево (Запорізька –  43, Донецька – 18, Дніпропетровська – 12 та Одеська – 8), відкачано 5 тис. 563 м3  води (Одеська – 4 тис. 770, Запорізька – 470, Донецька – 263 та Дніпропетровська – 60), відбуксировано 20 автомобілів (Миколаївська – 9, Запорізька – 8 та Дніпропетровська – 3)», - говориться у повідомленні.

    Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалося 291 чоловік особового складу та 75 одиниць техніки.

    Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 83 населених пункти у чотирьох областях, а саме: Донецька – 37, Запорізька – 21, Луганська – 21 та Дніпропетровська – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру.

    У понеділок, 5 серпня, на заході України пройдуть дощі, температура місцями до +27 градусів.

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