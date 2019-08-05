В Україні потеплішає, втім грози не залишать деякі області



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У Києві без опадів, денна температура 21-23 градуси тепла

В Україні у понеділок, 5 серпня, на заході пройдуть дощі, температура місцями до +27 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, на заході синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді дощу, вдень стовпчик термометра покаже від 20 до 27 градусів тепла.

На сході України очікується тепла погода без опадів, за винятком Харківської, Луганської та Донецької областей. Денна температура тут складе 20...23 градуси з позначкою «плюс».

В північних і центральних регіонах очікується змінно-хмарна погода, без опадів. Температура вдень від +20 до +23 градусів.

На півдні країни мінлива хмарність, денна температура від +22 до +25 градусів. В АРК Крим можливі опади у вигляді дощу.

У Києві опадів не прогнозується, температура вдень від 21 до 23 градусів тепла.