Необхідно зменшити частку «секретності» в оборонному фінансуванні, – Данилюк



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Секретар РНБО Олександр Данилюк

Секретар РНБО: При розподілі грошей, і взагалі — при формуванні замовлення — ми повинні зменшити частку «секретно»

Не все фінансування оборонного сектора має бути «таємним». Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.

«Перше і ключове — не все повинно бути таємницею. У нас зараз близько 90% фінансування (оборонки, — ред.) йде через секретність через гриф «таємно». Це означає, що там немає конкурентних процедур. Це означає, що там ніхто не може перевірити. І навіть парламентський контроль, де представник комітету сам мав зацікавленість в конкретному бізнесі. Звичайно, це був не парламентський контроль, це був механізм забезпечення власних інтересів. Тому що має бути. Перше моє бачення. При розподілі грошей, і взагалі — при формуванні замовлення — ми повинні зменшити частку «секретно», — сказав він.

Секретар РНБО також заявив, що раніше мав в досвід роботи в оборонному секторі.

«У мене був безпосередній досвід як міністра фінансів, який виділяв гроші не тільки, звичайно, на оборонку, але і на багато інших сфер. Я дуже багато часу приділяв саме оборонці. Чому? Я намагаюся в кожній сфері зрозуміти логіку. Чи то освіта, або охорону здоров’я, або інші сфери — там зрозуміла логіка. І реформи, які відбуваються, вони цю логіку відновлюють. У оборонці завжди питання таке — «таємниця», «державні інтереси». А за цими «державними інтересами» конкретні люди. Тому я запрошував також представників Міністерства оборони, Генерального штабу, «Укроборонпрому», представників Комітету. І вони дивилися на мене очима, і було зрозуміло, що про «державні інтереси» там не завжди йдеться. Тому досвід у мене є безпосередній. Я бачу і я знаю, що треба міняти», — розповів Данилюк.

Як повідомлялось, раніше в РНБО заявили про заплановані зміни щодо відкритості інформації з оборонного замовлення.