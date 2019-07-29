Данилюк розповів про прем’єрські амбіції



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Чинний секретар РНБО Олександр Данилюк

Данилюк розповів, яким би, на його думку, мав бути уряд

Нещодавно журналістка американського видання Atlantic Council розкрила імена п'яти кандидатів на пост прем'єрміністра України. Серед них був, зокрема, чинний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

Хоча сам посадовець вважає своїм основним викликом саме перебудову РНБО, він готовий обговорювати й інші рішення президента.

Про це він зазначив в інтерв'ю «24 каналу».

Данилюк наголосив, що йому дуже подобаються виклики та складні ситуації. Наразі ж ключовим викликом є перебудова роботи РНБО.

«Це те, що мені доручив президент. Це те, що я роблю. Якщо він побачить мене на якійсь іншій ділянці, це може бути будь-що, то це його рішення. Тоді будемо говорити», – додав секретар РНБО.

Крім цього, Данилюк розповів, яким би, на його думку, мав бути уряд. Він наголосив: коли працював раніше у Кабміні, бачив, що саме не працює, як відбувається маніпулювання. А це, звичайно, знижує ефективність роботи.

Секретар РНБО переконаний, що уряд має бути компактний. Тому варто зменшувати кількість міністерств, а можливо й об'єднувати їх по блоках. Наприклад, Міністерство економіки та Міністерство фінансів або ж Мінсоцполітики та МОЗ. Крім цього, він проти вільних віцепрем'єрміністрів. Тобто тих, що не очолюють жодне із міністерств.

«Найважливіше зараз питання для України – національна безпека. Це стосується кожного. В мене базовий сценарій. Я дійсно бачу перед собою дуже цікаве поле роботи», - запевнив він.

«Ще раз кажу. Якщо буде рішення президента, ми це обговоримо. Це його рішення, я член його команди. Наразі немає сенсу це обговорювати», – підсумував чиновник.