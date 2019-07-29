Секретар РНБО розповів, як планує реформувати «Укроборонпром»



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Данилюк хоче змінити систему управління та оптимізувати підприємства «Укроборонпрому»

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про стан «Укроборонпрому» та анонсував кроки щодо його реформування.

Свої плани він пояснив в інтерв'ю «24 каналу».

«Декілька речей. Перше – змінити систему управління. Треба ввести нормальне корпоративне управління, сильну наглядову раду з певною відповідальністю менеджменту перед нею. Тобто корпоративне управляння, що існує в приватному секторі, має бути застосовано до «Укроборонпрому», - заявив Данилюк.

За його словами, другий крок – це оптимізація підприємств.

«Нам треба уніфікувати модельний рядок. І щоб власне саме виробництво також було концентрованим. Чому? Тому що коли одне підприємство повністю завантажене, там набагато простіше контролювати якість, там набагато простіше зменшити вартість і так далі. Це в будь-якому приватному бізнесі робиться. Так само це має відбуватися в державному бізнесі», - додав секретар РНБО.

Раніше Данилюк заявляв, що РНБО готує законопроєкт про зміну процедури оборонного замовлення.