Нестабільна погода: українців порадує сонце та накриє гроза



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Атмосфера над Україною продовжує втримувати нестабільну погоду

У більшості областей України у четвер, 23 травня, знову очікуються короткочасні грозові дощі. При грозах в окремих районах ймовірні сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.

Про це написала Наталка Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що атмосфера над Україною продовжує втримувати нестабільну погоду.

«Менша ймовірність опадів, тобто, більше сонця та сухих тривалих пауз - на Одещині. Температура повітря протягом дня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси», - зазначила синоптик.

У Києві, за її даними, четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Тобто, парасолі та темні окуляри - одночасно. Температура повітря у столиці сьогодні досягне +23+25 градусів.

«При грозі не ховайтеся під самотнім деревом, особливо високим, якщо ви - в машині, пересидіть грозу, вона, зазвичай, швидко переміщується, вода - хороший провідник струму, тому від водойми - подалі. І не забудьте заспокоїти тварин, які бояться грози. Словом, допомагайте усім, хто поруч і будьте людьми в усьому», - підсумувала Діденко.