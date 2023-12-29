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Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря вдень підніметься до 4-9°, а подекуди й до 13° тепла

29 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю істотних опадів не передбачається, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень пройдуть невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер південно-західний сягатиме швидкості 7-12 м/с. Удень в Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. На Прикарпатті та в Криму місцями до 6° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла, на півдні та заході очікується 8-13° тепла.

Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, а вдень сягатиме 4-9° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла вночі та 5-7° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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