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    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми

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    <p>Наслідки пожежі у взуттєвому цеху у Харкові, 18 лютого 2019&nbsp;</p> - Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми

    Наслідки пожежі у взуттєвому цеху у Харкові, 18 лютого 2019 

    Пожежа на взуттєвому складі сталася на першому поверсі нежитлового п'ятиповерхового будинку

    У Харкові невідомі підпалили два цехи фірми з виробництва і продажу комплектувальних для взуття і шкіргалантереї Zotti на проспекті Гагаріна. Про це в понеділок, 18 лютого, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

    Зокрема, зазначено, що обидві пожежі сталися в різних будівлях на проспекті Гагаріна 17 лютого.

    Відомо, що пожежа на взуттєвому складі сталася на першому поверсі нежитлового п'ятиповерхового будинку на площі близько 400 кв. метрів.

    «У ході огляду приміщення поліцейські встановили, що попередньою причиною пожежі є підпал», - йдеться в повідомленні.

    Незабаром в поліцію із заявою звернулася представник компанії. Жінка розповіла, що в ніч з 16 на 17 лютого невідомі підпалили також орендоване компанією нежитлове приміщення.

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    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми
    Невідомі у Харкові підпалили цехи взуттєвої фірми

    «Встановлено, що пожежа сталася на першому поверсі одноповерхівки, на площі близько 30 кв. метрів. Речові докази вилучено. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється», - доповіли правоохоронці. 

    За фактами подій відкриті кримінальні провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Зараз співробітники поліції встановлюють обставини і осіб, причетних до скоєння злочинів.

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