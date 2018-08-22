Невідомі вночі напали на будинок депутата Конотопської міськради



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Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

Чоловік розповів, що близько першої години ночі почув з вулиці якийсь хлопок

На Сумщині біля будинку депутата Конотопської міської ради в ніч на 22 серпня стався вибух.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

«Чоловік розповів, що близько першої години ночі почув з вулиці якийсь хлопок. А вранці, вийшовши у двір, виявив зі сторони вулиці пошкодження на вхідних дверях та розбитий склопакет вікна», - заявили в поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції.

«Наразі тривають першочергові слідчі, направлені на з’ясування обставин цієї події», - зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що 21 серпня в Одесі внаслідок стрілянини був поранений 45-річний чоловік. Невідомий підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів в чоловіка з імовірно травматичної зброї.

Як повідомляє місцеве видання «Думская», потерпілий - заступник директора комунального підприємства ЖКС «Чорноморський».