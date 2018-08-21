В Одесі невідомий стріляв в чиновника
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Зловмисник підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів
В Одесі внаслідок стрілянини був поранений 45-річний чоловік.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
Стрілянина сталася 21 серпня на вулиці Академіка Вільямса у Київському районі Одеси.
Попередньо встановлено, що невідомий підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів в чоловіка з імовірно травматичної зброї.
Постраждалого госпіталізували з пораненнями грудної клітини та передпліччя.
«Обставини події з’ясовуються. Поліцією вживаються заходи по встановленню і затриманню особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення», - заявили в поліції.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє місцеве видання «Думская», потерпілий - заступник директора комунального підприємства ЖКС «Чорноморський».