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    В Одесі невідомий стріляв в чиновника

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    В Одесі невідомий стріляв в чиновника
    Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

    Зловмисник підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів

    В Одесі внаслідок стрілянини був поранений 45-річний чоловік. 

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    Стрілянина сталася 21 серпня на вулиці Академіка Вільямса у Київському районі Одеси.

    Попередньо встановлено, що невідомий підбіг до припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів в чоловіка з імовірно травматичної зброї.

    Постраждалого госпіталізували з пораненнями грудної клітини та передпліччя.

    «Обставини події з’ясовуються. Поліцією вживаються заходи по встановленню і затриманню особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення», - заявили в поліції.

    Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. 

    Як повідомляє місцеве видання «Думская», потерпілий - заступник директора комунального підприємства ЖКС «Чорноморський».

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