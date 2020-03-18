«Ні, я не ох….в». Керівник «Укрпошти» радить працівникам відділень купувати маски та санітайзери за свої гроші



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Смілянський поштарям порадив «навчитися дивитися на крок вперед… - і не будете сидіти на мінімалці» Фото: УНІАН

Напередодні епідемії Смілянський наказав… демонтувати скляні бар’єри в усіх відділеннях

Працівники «Укрпошти» у різних регіонах скаржаться на відсутність масок, дезінфікуючих засобів, а також скляних бар’єрів у всіх відділеннях підприємства, яке не зупинене на карантин. «Тепер оператори не лише не відокремлені від клієнтів, які чхають та кашляють, а й будь-хто може вільно взяти все, що лежить на столах», - скаржиться один із співробітників пошти в одній з груп працівників державної компанії у соцмережі.

Згідно з інформацією у соцмережі у групі «Громадська рада «Укрпошти», яка створена для спілкування між співробітниками організації, бар’єри прибрали на початку року. Таким чином зовнішній вигляд робочого місця оператора спробували наблизити до «безбар’єрного» конкурента – «Нової пошти».

У відповідь на скарги поштарів у Facebook генеральний директор компанії Ігор Смілянський пообіцяв повернути демонтовані раніше за його вказівкою скляні бар’єри, а також забезпечити працівників захисними медичними виробами. Поки ж гендиректор порадив купувати маски та санітайзери за власний рахунок, зберегти чеки, а потім «Укрпошта» нібито компенсує ці витрати. Щоправда де саме робити такі покупки – не вказав.

Крім того, Смілянський похизувався великою кількістю охочим влаштуватися працювати на «Укрпошту», а поштарям порадив «навчитися дивитися на крок вперед… - і не будете сидіти на мінімалці».

Станом на вчорашній вечір деякі відділення все ж отримали захисні засоби – кілька марлевих багаторазових масок.

«Чекаємо на сучасні маски, а не от страхіття з марлі, і де тільки його взяли?», - пише одна з користувачок соцмережі.