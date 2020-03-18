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    Шмигаль просить керівників університетів не виселяти студентів із гуртожитків

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    Студенти на час карантину зможуть залишатися у гуртожитках - Шмигаль просить керівників університетів не виселяти студентів із гуртожитків
    Студенти на час карантину зможуть залишатися у гуртожитках

    Міносвіти отримає доручення уряду і проведе відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів

    Кабінет міністрів рекомендує керівникам навчальних закладів на період карантину не виселяти студентів із гуртожитків, а навпаки сприяти тому, щоб студенти перебували в самоізоляції, допомогти із забезпеченням продуктами та ліками за необхідності.

    Про це на засіданні уряду в середу, 18 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Я звернуся до ректорів і керівників навчальних закладів, де запроваджено карантин, і попрошу з розумінням і уважно ставитися до студентів, які проживають у гуртожитках - не відправляти їх додому. Багато кому з цих студентів нема куди їхати, це є студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все міжобласне, міжміське сполучення, тому керівників навчальних закладів наполегливо прошу, рекомендую... не виселяти студентів із гуртожитків. Навпаки, сприяти тому, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізолювалися, допомогти їм із забезпеченням продуктами і за потреби ліками», - сказав Шмигаль.

    Він додав, що Міністерство освіти та науки отримає відповідне доручення і проведе відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів.

    Як відомо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

    В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
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