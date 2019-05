Ніагарський водоспад став синім на честь первістка Меган Маркл (фото, відео)

Спеціальна ілюмінація на Ніагарському водоспаді була ввімкнена ввечері 6 травня

Ніагарський водоспад з нагоди народження сина у принца Гаррі та Меган Маркл підсвічувався синім кольором.

Спеціальна ілюмінація була ввімкнена 6 травня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом.

У Раді з питань підсвічування Ніагарського водоспаду, яка діє з 1925 року, пояснили, що обрали синій колір тому, що в королівській родині народився хлопчик.

In celebration of the birth of the newest member of the royal family, Niagara Falls will be lit in blue this evening from 8:30 to 9:30pm to help mark this special occasion! #NiagaraParks #NiagaraFalls #RoyalBaby pic.twitter.com/YlHMLVxFSX