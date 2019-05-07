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    Ніагарський водоспад став синім на честь первістка Меган Маркл (фото, відео)

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    <p>Для підсвічування Ніагарського водоспаду обрали синій колір тому, що в королівській родині народився хлопчик</p> - Ніагарський водоспад став синім на честь первістка Меган Маркл (фото, відео)

    Для підсвічування Ніагарського водоспаду обрали синій колір тому, що в королівській родині народився хлопчик

    Спеціальна ілюмінація на Ніагарському водоспаді була ввімкнена ввечері 6 травня

    Ніагарський водоспад з нагоди народження сина у принца Гаррі та Меган Маркл підсвічувався синім кольором.

    Спеціальна ілюмінація була ввімкнена 6 травня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом.

    У Раді з питань підсвічування Ніагарського водоспаду, яка діє з 1925 року, пояснили, що обрали синій колір тому, що в королівській родині народився хлопчик.

    Зазначається, що зазвичай ілюмінація Ніагари змінюється кожні кілька хвилин.

    Раніше водоспад теж не раз підсвічували з нагоди народження спадкоємців корони Британії. Так, у 2013 році, коли народився принц Джордж, водоспад променів синім, у 2015-му його освітили рожевим кольором на честь появи на світ принцеси Шарлотти, а в 2018-му - знову синім, коли народився принц Луї.

    Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

    Джерело: Укрінформ

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