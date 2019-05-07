Ніагарський водоспад став синім на честь первістка Меган Маркл (фото, відео)



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Для підсвічування Ніагарського водоспаду обрали синій колір тому, що в королівській родині народився хлопчик

Спеціальна ілюмінація на Ніагарському водоспаді була ввімкнена ввечері 6 травня

Ніагарський водоспад з нагоди народження сина у принца Гаррі та Меган Маркл підсвічувався синім кольором.

Спеціальна ілюмінація була ввімкнена 6 травня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом.

У Раді з питань підсвічування Ніагарського водоспаду, яка діє з 1925 року, пояснили, що обрали синій колір тому, що в королівській родині народився хлопчик.

In celebration of the birth of the newest member of the royal family, Niagara Falls will be lit in blue this evening from 8:30 to 9:30pm to help mark this special occasion! #NiagaraParks #NiagaraFalls #RoyalBaby pic.twitter.com/YlHMLVxFSX — Niagara Parks (@NiagaraParks) 6 мая 2019 г.

Зазначається, що зазвичай ілюмінація Ніагари змінюється кожні кілька хвилин.

Раніше водоспад теж не раз підсвічували з нагоди народження спадкоємців корони Британії. Так, у 2013 році, коли народився принц Джордж, водоспад променів синім, у 2015-му його освітили рожевим кольором на честь появи на світ принцеси Шарлотти, а в 2018-му - знову синім, коли народився принц Луї.

Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

Джерело: Укрінформ