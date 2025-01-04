Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС

У всіх регіонах є тенденція до деякого зростання готовності до територіальних поступок

У грудні 2024 року зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру. Водночас частина тих, хто категорично проти будь-яких поступок, зменшилась

Наприкінці 2024 року частина українців, які вважають, що заради якнайшвидшого досягнення миру Україна може відмовитися від деяких своїх територій, зросла до 38%. Проти територіальних поступок виступає 51% українців. Про це стало відомо з результатів грудневого всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У повідомленні йдеться, що якщо упродовж травня-жовтня 2024 року частка українців, готових до поступок, залишалася стабільною, то з початку жовтня по грудень простежується зростання кількості таких людей – з 32% до 38%.

«При цьому частка тих, хто категорично проти жодних поступок, знизилася. Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)», –йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що порівняно з початком жовтня, у всіх регіонах є тенденція до деякого зростання готовності до територіальних поступок заради досягнення миру.

«Вирізняється лише Схід (Донецька і Харківська області), де трохи менше тих, хто категорично проти жодних поступок. Утім, навіть у цьому прифронтовому регіоні-зоні активних бойових дій 43% мешканців категорично проти жодних поступок (а в цілому готові до певних поступок – 41%)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше ми писали, що більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Кількість українців, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, складає 57%

Нагадаємо, що більше ніж 50 тисяч вісімнадцятирічних українців подали заявки на участь у програмі «єКнига». 3-го січня перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень.