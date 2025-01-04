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Росіяни захопили ще 3 населені пункти на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни захопили ще 3 населені пункти на Донеччині – DeepState
Триває 1046-й день повномасштабної війни.
фото з відкритих джерел

Армія РФ захопила  Даченське, Новий Труд та Вовкове

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся біля Воздвиженки та Нововасилівки.

Усі ці населені пункти розташовані на північному фланзі покровського напрямку, там де лінія фронту максимально наближена до Покровська.

Нагадаємо, триває 1046-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Упродовж минулої доби противник російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

 

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Теги: ворог фронт Покровськ окупанти

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