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Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
РФ максимально намагається приховати наслідки катастрофи, яку сама й створила
фото: ASTRA

Росіяни навряд чи підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери до завершення сезону штормів

Російські окупанти навряд чи підійматимуть до завершення сезону штормів два танкери, які затонули в Керченській протоці. Про це сказав речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

За його словами, РФ максимально намагається приховати наслідки катастрофи, яку сама й створила.

«Суднопідйом - це доволі непросте завдання, це операція, яка розробляється не один день і, звісно, очікувати, що це станеться до закінчення сезону штормів я б не став. Звісно, від росіян можна очікувати чого завгодно, але це, по-перше, ризиковано, по-друге, це потребує достатньо багато часу, щоб цю операцію організувати і провести. І треба мати ще й відповідні інструменти для цього. Не впевнений, що зараз в акваторії Азово-Чорноморського регіону ці інструменти є», – заявив Дмитро Плетенчук.

Речник додав, що з наслідками розливу російської нафти з танкерів доведеться стикатися до весни.

Зазначимо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя рф в районі м. Анапа.

У повідомленні Центру протидії дезінформації йдеться про те, що російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці.

Нагадаємо, що упродовж 2024 року російські загарбники мали на меті забрати до своєї армії 10, 4 тис. жителів тимчасово окупованих територій України. Майже 10 тисяч мешканців з ТОТ долучились до армії РФ.

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Теги: нафтопродукти росіяни Чорне море

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