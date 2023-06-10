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Під Одесою приліт ракети: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Одесою приліт ракети: влада повідомила про наслідки
На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя
фото ілюстративне

Внаслідок ракетного удару постраждав Білгород-Дністровський район 

У ніч на 10 червня російські терористи атакували Білгород-Дністровський район Одещини. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали десять людей.

На місці події працюють всі відповідні служби.

Як відомо, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу.

Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено.

Уламки збитого «Шахеда» потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло три людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у небі над Одесою Сили оборони знищили вісім дронів-камікадзе та дві ворожі ракети.

На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина ракета

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