Нічний удар по Одесі: фото та відео наслідків
Троє цивільних загинули, понад десять осіб зазнали поранення
Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання.
«Пожежу площею 50 кв. м оперативно ліквідовано. Троє цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.
«Суспільне» публікує фото наслідків влучання уламків дрона у будинок.
Як повідомлялося, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу. Унаслідок удару загинули три цивільних особи, понад десять отримали поранення.
Коментарі — 0