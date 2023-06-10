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Нічний удар по Одесі: фото та відео наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Одесі: фото та відео наслідків
Уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки
фото: Суспільне

Троє цивільних загинули, понад десять осіб зазнали поранення

Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання.

«Пожежу площею 50 кв. м оперативно ліквідовано. Троє цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

«Суспільне» публікує фото наслідків влучання уламків дрона у будинок.

8 фото
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фото: Суспільне

Як повідомлялося, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу. Унаслідок удару загинули три цивільних особи, понад десять отримали поранення.

Теги: вибух росія окупанти Одеса війна тероризм безпілотник

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