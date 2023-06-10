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Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Наслідки нічної атаки на Одесу
фото: Telegram

Унаслідок нічної атаки на Одесу загинуло як мінімум двоє людей

Пізно ввечері п'ятниці, 9 червня, російські терористи обстріляли Одесу. Унаслідок нічної атаки ворога на Одесу дві людини загинули, 12 отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання.

«Суспільне» опублікувало наслідки нічної атаки на Одесу – в одному з районів міста уламками зачепило багатоквартирний будинок.

Раніше повідомлялося, що в Одесі лунають вибухи, також про це писали місцеві мешканці в телеграм-каналах.

За повідомленнями, вперше вибухи прогриміли в Одесі близько 23:45. Повторні гучні звуки відбулися ближче до 23:55.

О 00:04 вже 10 червня речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров поширив офіційне повідомлення.

«У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131". Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО», – наголосив він.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі натякнув на роботу ППО.

Теги: Одеса Миколаїв будинок ворог

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