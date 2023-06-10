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Росія атакувала ракетами і дронами військовий аеродром на Полтавщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія атакувала ракетами і дронами військовий аеродром на Полтавщині
На військовий аеродром «Миргород» ворог спрямував ракети та дрони
фото: Вікіпедія

Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому «Миргород»

У ніч на 10 червня російські окупанти атакували Полтавщину. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Під час нічної атаки в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва.

Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. За попередніми даними, без жертв.

Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводяться заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

Внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Як відомо, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу.

Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено.

Уламки збитого «Шахеда» потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло три людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у небі над Одесою Сили оборони знищили вісім дронів-камікадзе та дві ворожі ракети.

На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали десять людей.

Теги: росія війна Полтавщина безпілотник ракета

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