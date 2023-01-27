Суд може поставити крапку у справі про «Скіфське золото»: подробиці

Після остаточного рішення Верховного суду Нідерландів «скіфське золото» може бути повернуто Україні

Рішення у справі про долю «скіфського золота» яке вже кілька років перебуває в Нідерландах буде винесено у вересні поточного року. Верховний суд Нідерландів попередньо призначив дату винесення рішення щодо скарги так званих «кримських музеїв» та повернення «скіфського золота» Україні на 15 вересня 2023 року. Про це йдеться на сайті Верховного суду Нідерландів.

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У повідомленні сказано, що 26 січня 2022 р. так звані «музеї» у тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

За наслідками слухань в Апеляційному суді Амстердама про приналежність колекції «скіфського золота» 26 жовтня 2021 року суд ухвалив рішення повернути експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Києва, керуючись українським законодавством і виключним правом України розпоряджатися своїм культурним надбанням. Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова тоді емоційно відреагувала на рішення суду Амстердама. Вона назвала це «небезпечним прецедентом» та пригрозила нідерландським музеям.

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Однак чотири суб'єкти, що видають себе за кримські музеї – Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник «Херсонес Таврійський» – звернулися до Верховного суду Нідерландів, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі. Про можливість звернення до Верховного суду Нідерландів, який є касаційним, повідомляв тоді і російський посол у Нідерландах Олександр Шульгін.

Нагадаємо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації Криму Росією. Після приєднання Криму до Росії у 2014 році постало питання, кому повертати колекцію «скіфського золота» з 2 тис. предметів. Скіфське золото, доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.