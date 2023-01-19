Сербія допоможе енергетиці України: озвучено деталі

Сербія спрямує Україні обладнання для енергосистеми

Сербія допоможе Україні обладнанням для енергосистеми. Про це повідомило сербське видання nova.rs.

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Зокрема зазначено, що уряд Сербії ухвалив рішення надіслати Україні обладнання для енергосистеми країни, яка постраждала від ракетних атак. Зазначається, що обладнання підтримки електроенергетичної системи буде пріоритетним видом гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення Росії в Україну і наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.Вучич повідомив, що вже дуже давно не спілкувався з Путіним і назвав фейком те, що Сербія завжди підтримує Росію.

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Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена скерує $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.