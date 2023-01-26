Хакер із Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн

Зловмисник виставив дані на продаж на онлайн-форумі

У Нідерландах хакер отримав та виставив на продаж повні імена, адреси та дати народження практично всіх жителів Австрії, також він здобув схожі дані про громадян Італії, Нідерландів та Колумбії. Про це повідомляє Reuters.

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Поліція встановила, що у травні 2020 року хакер виставив дані на продаж на онлайн-форумі, представивши їх як «повне ім'я, стать, повну адресу і дату народження приблизно кожного громадянина» Австрії. База містила близько дев'яти мільйонів наборів даних. Населення Австрії становить приблизно дев'ять мільйонів.

Хакер також виставив на продаж схожі набори даних з Італії, Нідерландів та Колумбії.

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«Оскільки ці дані були у вільному доступі в Інтернеті, слід абсолютно припустити, що ці реєстраційні дані, повністю або частково, безповоротно знаходяться в руках злочинців», – заявили в поліції.

25-річного підозрюваного заарештували у квартирі в Амстердамі. Заяву опублікували лише зараз, щоб не перешкоджати розслідуванням.

Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували урядові сайти у Німеччині після рішення про танки