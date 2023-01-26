Атака на Київщину: є влучання в енергетичний об'єкт

В області застосовані екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок російської атаки на Київщину пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні і багатоповерхові будинки, а також автівки жителів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

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«Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад. Також є влучання в енергетичний об’єкт», – йдеться в повідомленні.

На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

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Наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють.

Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

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У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.