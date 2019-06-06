Нідерланди не пускають Болгарію до Шенгенської зони



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Болгарія планує припинити дозволяти заможним іноземцям купувати громадянство за інвестиції

Нідерланди дуже серйозно сприйняли скандали із схемами хабарництва для придбання болгарських паспортів

Нідерланди заблокували вступ Болгарії до Шенгенської зони через скандали, пов'язані з коруцією і торгівлею людьми. Про це повідомляє Euractiv.

Напередодні Європейська комісія офіційно підтримала вступ Болгарії в Шенгенську зону і підкреслила, що країна виконала технічні критерії членства. Однак Нідерланди виступили категорично проти.

За словами міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока, який відвідав Болгарію п'ятого червня, Нідерланди приймають найбільший потік мігрантів з Болгарії.

Тому перш ніж пускати країну в Шенген, місцеві влади повинні переконатися в ефективності і якості прикордонного контролю. Крім того, він звернув увагу на скандали зі схемами хабарництва для придбання болгарських паспортів.

Так, раніше Болгарія дозволяла багатим іноземцям купувати громадянство за інвестиції. За даними Фонду боротьби з корупцією, держава надала іноземцям 225 паспортів за спеціальні внески протягом останніх 10 років, з них 125 - росіянам.