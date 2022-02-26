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    Мадонна показала середній палець Путіну та підтримала Україну (відео)

    Мадонна засудила криваві жнива Путіна в Україні - Мадонна показала середній палець Путіну та підтримала Україну (відео)
    Мадонна засудила криваві жнива Путіна в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Американська співачка Мадонна розмістила в соцмережі відео про Україну, яке подивилися вже понад мільйон людей

    Американська поп-зірка Мадонна підтримала Україну, розмістивши на своїй сторінці в Instagram вражаюче відео, де Путін порівнюється з Гітлером, а також показані страшні кадри результатів вторгнення Росії в Україну – зруйновані будинки, колони ворожих танків, закривавлені люди.

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    Допис, поширений Madonna (@madonna)

    «Безглузде і засноване на жадібності вторгнення Росії в Україну має бути зупинено! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, чиї життя порушені цією кризою в цей момент», написала артистка.

    Окрім жесту із середнім пальцем, який, судячи з кадрів, адресовано персонально Путіну, Мадонна написала: «Путін порушив усі договори про права людини. Путін не має права намагатись стерти існування України. Давайте не відчуватимемо себе безпорадними перед геополітичними діями такого масштабу».

    Співачка звернулася до Зеленського: «Ми підтримуємо вас Президент Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну! Благослови вас усіх! Слава Україні! Героям слава!».

    Відео переглянули вже понад мільйон людей.

    Нагадаємо, що російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook поставив риторичне питання до очільника РФ Володимира Путіна, засудивши його дії в Україні.

    Теги: Росія США війна Україна
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    Мадонна показала середній палець Путіну та підтримала Україну (відео)