Німеччина надасть допомогу українським пораненим військовим



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До Києва прибула група лікарів Бундесверу

Бундесвер перевезе до Німеччини українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі, для проходження лікування у клініках Бундесверу у Німеччині.

Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

«Найближчими днями Бундесвер перевезе до Німеччини українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на сході України, для проходження лікування в клініках Бундесверу в Німеччині. Сьогодні до Києва прибула група лікарів Бундесверу. Команда підготує поранених українських солдатів до відправки до Німеччини», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 14 травня посол ФРН в Україні пан Ернст Райхель і німецький військовий аташе, полковник Генштабу Норберт Гесс попрощаються з медичною місією, яка відправляється до Німеччини, і проведуть прес-конференцію.

Наголошується, що з 2014 до 2019 року Бундесвер перевіз загалом 112 українських поранених, з яких 88 пройшли стаціонарне лікування у лікарнях Бундесверу. Дев’ять поранених лікували в цивільних клініках.