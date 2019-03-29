  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Російські ракети в Україні: СБУ розповіла подробиці операції

    • Розсилка
    У СБУ додали, ракети належать ВАТ &laquo;Рособоронекспорт&raquo; - Російські ракети в Україні: СБУ розповіла подробиці операції
    У СБУ додали, ракети належать ВАТ «Рособоронекспорт»

    Луценко заявив, що в порту Одеської області виявили 36 російських ракет «земля-повітря» для ЗРК «Печора»

    Служба безпеки України заявила, що блокувала міжнародний канал поставки РФ озброєнь у країни, щодо яких діють санкції ООН. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Відзначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в порту Одеської області виявили 36 російських ракет «земля-повітря» для ЗРК «Печора». Пізніше він показав знайдені в українському порту ракети РФ.

    Читайте також

    У СБУ додали, ракети належать ВАТ «Рособоронекспорт». Також під час операції, зазначає СБУ, силовики вилучили ще й арсенал зброї: гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні міни МОН-100 і тротилові шашки загальною вагою понад двісті кілограмів.

    Також співробітники СБУ повідомляють, що знайшли гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки з електродетонаторами і детонатори МВЧ-62.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Російські ракети в Україні: СБУ розповіла подробиці операції
    Російські ракети в Україні: СБУ розповіла подробиці операції
    Російські ракети в Україні: СБУ розповіла подробиці операції

    «За наявною інформацією РФ використовувала українські порти, як транзитну «базу» для поставок озброєння у треті країни», - додали у відомстві.

    За матеріалами СБУ проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що США на шість місяців припиняють виконання зобов'язань в рамках ДРСМД через російську ракету 9М729, що вимагає знищити Вашингтон.

    Москва вирішила відповісти дзеркально і також оголосила про припинення участі в угоді. Пізніше Путін підписав указ про призупинення РФ виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)

    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор СБУ США санкції ООН Путін Вашингтон ракета озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ