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    Німеччина поділиться з Чехією вакцинами від коронавірусу

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    Німеччина поділиться з Чехією вакцинами від коронавірусу - Німеччина поділиться з Чехією вакцинами від коронавірусу
    Німеччина поділиться з Чехією вакцинами від коронавірусу

    Уже з понеділка Німеччина надасть сусідній країні 15 тисяч доз вакцини

    Німецькі землі Саксонія, Баварія та Тюрингія запропонували допомогу Чехії у боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.

    Про це пише DW.

    Уже з понеділка Німеччина надасть сусідній країні 15 тисяч доз вакцини. Потім чеський уряд має ухвалювати рішення про їхній розподіл.

    Водночас, поки не відомо, про яку саме вакцину від Covid-19йдеться.

    Міністр охорони здоров'я Тюрингії Гайке Вернер раніше заявив, що ця німецька земля надасть кілька тисяч доз вакцини AstraZeneca з власних резервів, створених на випадок проблем з поставками.

    Наразі Чехія має найвищий рівень інфікування коронавірусом серед усіх країн Євросоюзу. У країні, де мешкає 10,7 мільйона людей, зафіксовано 1,2 мільйона випадків заражень. Загалом від хвороби померло понад 20 тисяч людей.

    Нагадаємо, Німеччина посилила правила в'їзду з французького департаменту Мозель. Там спостерігається поширення мутованих видів коронавірусу.

    Теги: Німеччина Чехія хвороби
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