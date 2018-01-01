Німеччина «закрила двері» для мігрантів

У країні зафіксували перенаселення

Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що країна завершила прийом біженців у рамках міграційної програми ЄС. Про це повідомляє видання DW. «Країни Євросоюзу домовилися про перерозподіл біженців в 2015 році. Згідно з цією програмою, Німеччина повинна була прийняти 27 тисяч осіб, фактично ж вона прийняла лише 10 265: з Італії 4894



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У країні зафіксували перенаселення

Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що країна завершила прийом біженців у рамках міграційної програми ЄС. Про це повідомляє видання DW.

«Країни Євросоюзу домовилися про перерозподіл біженців в 2015 році. Згідно з цією програмою, Німеччина повинна була прийняти 27 тисяч осіб, фактично ж вона прийняла лише 10 265: з Італії 4894 людини, з Греції – 5371», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у міністерстві, таке рішення було ухвалено через перенаселення. Мігрантів виявилося набагато більше, ніж планувалося.

Відзначається, що навіть повністю не виконавши план по прийому мігрантів, країна все одно прийняла на своїй території більше переселенців, ніж будь-хто в Європі.

Нагадаємо, раніше державні ЗМІ М’янми повідомили про те, що в країні ведеться будівництво табору, який зможе на тимчасовій основі прийняти до 30 тисяч біженців із народу рохінджа, які були змушені залишити країну і тікати в сусідній Бангладеш від переслідувань, починаючи із кінця серпня 2017 року.