Президент заявив, що українцям потрібен «емоційний суверенітет»

Зеленський зазначив, що іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям потрібен своєрідний емоційний суверенітет. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, хоч би від кого вони йшли. І бачити, кому й навіщо вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас із вами шлях до перемоги», – заявив президент.

Він зазначив, що іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна.

«Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обовʼязок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за нашу свободу й суверенітет України. Вдячний кожному й кожній, хто воює за державу Україна, хто працює заради перемоги і хто береже наших людей», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що масових ракетних обстрілів України росіянами під вечір суботи, 16 липня не було. Подібні повідомлення в соцмережах виявилися фейками.