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    Події в Україні

    Президент заявив, що українцям потрібен «емоційний суверенітет»

    Зеленський заявив, що українцям потрібен &laquo;емоційний суверенітет&raquo; - Президент заявив, що українцям потрібен «емоційний суверенітет»
    Зеленський заявив, що українцям потрібен «емоційний суверенітет»
    фото: кадр з відео

    Зеленський зазначив, що іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна

    Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям потрібен своєрідний емоційний суверенітет. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, хоч би від кого вони йшли. І бачити, кому й навіщо вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас із вами шлях до перемоги», – заявив президент.

    Він зазначив, що іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна.

    «Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обовʼязок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за нашу свободу й суверенітет України. Вдячний кожному й кожній, хто воює за державу Україна, хто працює заради перемоги і хто береже наших людей», – підкреслив Зеленський.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що масових ракетних обстрілів України росіянами під вечір суботи, 16 липня не було. Подібні повідомлення в соцмережах виявилися фейками.

    Теги: росія окупанти зброя війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент заявив, що українцям потрібен «емоційний суверенітет»