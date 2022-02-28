«Нищимо потенціал фашистської держави». У російські школи підвезли методички щодо нападу на Україну

Поточний військовий конфлікт в Україні пропонується називати «спеціальною миротворчою операцією, метою якої є стримати націоналістів, що утискують російськомовне населення»

До російських шкіл почали підвозити методички з планами уроків суспільствознавства на тему військового конфлікту в Україні. Повний текст цього документа опублікувала «Медіазона». У методиці містяться два плани уроків — для учнів середніх та старших класів, а також відповіді на запитання, які можуть поставити школярі. Такі інструкції відправлені до шкіл Москви, Калузької, Сахалінської та Тульської областей.

«Ми, Росія, завжди підтримували та дбали про Україну — тому що ми є одним народом і між нашими країнами не може бути ненависті, — йдеться у плані уроку для семикласників та восьмикласників. — Але, на жаль, у 2014 році на території України стався державний переворот, антиконституційний та кривавий, під час якого загинуло багато ні в чому не винних людей, до влади прийшов проамериканський уряд і фактично було встановлено зовнішнє управління цією суверенною державою».

Поточний військовий конфлікт в Україні пропонується називати «спеціальною миротворчою операцією, метою якої є стримати націоналістів, що утискують російськомовне населення». За твердженням авторів методички, жителі України «протягом восьми років зазнають знущань та геноциду з боку київського режиму».

«І для цього ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України, а також переказу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі й громадян Російської Федерації. При цьому до наших планів не входить окупація українських територій. Ми нікому й нічого не збираємось нав'язувати силою», — сказано у методичці.

Учням 9–11 класів пояснюється, що «те, що відбувається в Україні, зараз називається у міжнародній практиці примусом до миру», оскільки з 2014 року країною начебто правлять «фашисти та русофоби», які діють «за чужою руйнівною вказівкою» західних країн і мають намір «підкорити» Росію.

«Наразі і президент (РФ), і армія, використовуючи сили професійних військовослужбовців, знищують військовий потенціал фашистської держави, створеної з однією метою – підкорення Росії. Усі розуміють, якщо не зробити це (вторгнення в Україну) зараз, за три-чотири роки буде вже пізно. [...] Тоді буде велика війна, причому тут не обійтися тільки професійної армією. А, як це було 1941 року, треба буде закликати резервістів, усіх повнолітніх, на війну. Тоді всі ваші мрії та плани доведеться відкласти убік, забути на якийсь час. А для когось — і назавжди», — має сказати школярам педагог, керуючись методичкою.

Нагадаємо, вдень 28 лютого російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.

У Харківській міській раді повідомили, що до двох міських лікарень після обстрілу доставили 15 поранених військових та 16 цивільних, одна жінка від поранень померла. Всього з початку доби у Харкові госпіталізували 44 особи.

До обох планів уроків також входить перегляд фрагмента промови Володимира Путіна про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».