Нищук призначив тимчасового керівника Українського інституту книги

Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну

Міністр культури України Євген Нищук призначив виконуючим обов’язки директора Українського інституту книги Ясинського Сергія Євстахійовича до моменту, коли відбудеться конкурс і за його результатами буде визначено, хто очолюватиме Інститут далі. Про це повідомляється на сторінці Українського інституту книги. У повідомленні



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Сергій Ясинський колись обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА

Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну

Міністр культури України Євген Нищук призначив виконуючим обов’язки директора Українського інституту книги Ясинського Сергія Євстахійовича до моменту, коли відбудеться конкурс і за його результатами буде визначено, хто очолюватиме Інститут далі.

Про це повідомляється на сторінці Українського інституту книги.

У повідомленні йдеться, що Ясинський має «великий управлінський досвід», а також його «ділові та людські якості дадуть змогу забезпечити повноцінну діяльність Українського інституту книги».

Сам Сергій Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну.

Він має ІІІ ранг державного службовця, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.. У 2006-2012 роках обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА. Також працював радником Міністра енергетики та вугільної промисловості (2012-2013 рр.), Міністра екології та природних ресурсів України (2016 р.).