Нищук призначив тимчасового керівника Українського інституту книги
- Сьогодні, 17:17
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Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну
Міністр культури України Євген Нищук призначив виконуючим обов’язки директора Українського інституту книги Ясинського Сергія Євстахійовича до моменту, коли відбудеться конкурс і за його результатами буде визначено, хто очолюватиме Інститут далі.
Про це повідомляється на сторінці Українського інституту книги.
У повідомленні йдеться, що Ясинський має «великий управлінський досвід», а також його «ділові та людські якості дадуть змогу забезпечити повноцінну діяльність Українського інституту книги».
Сам Сергій Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну.
Він має ІІІ ранг державного службовця, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.. У 2006-2012 роках обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА. Також працював радником Міністра енергетики та вугільної промисловості (2012-2013 рр.), Міністра екології та природних ресурсів України (2016 р.).
У вересні 2016 року на посаду виконувача обов'язків директора УІК було обрано Ростислав Семків. У червні 2017 року було оголошено про початок прийому документів на участь у конкурсі. 13 липня 2017 року під час другого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора державної установи «Український інститут книги» було оголошено ім'я першого директора УІК, яким стала Тетяна Терен.
20 січня 2018 року Терен повідомила, що йде звільняється з посади директорки УІК пояснивши причини самовідсторонення неможливістю ефективного керування інституцією через надмірну бюрократичність держапарату.