  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нищук призначив тимчасового керівника Українського інституту книги

    Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну
    Міністр культури України Євген Нищук призначив виконуючим обов’язки директора Українського інституту книги Ясинського Сергія Євстахійовича до моменту, коли відбудеться конкурс і за його результатами буде визначено, хто очолюватиме Інститут далі. Про це повідомляється на сторінці Українського інституту книги. У повідомленні
    • Сьогодні, 17:17
    • Розсилка
    Сергій Ясинський колись обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА
    Сергій Ясинський колись обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА

    Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну

    Міністр культури України Євген Нищук призначив виконуючим обов’язки директора Українського інституту книги Ясинського Сергія Євстахійовича до моменту, коли відбудеться конкурс і за його результатами буде визначено, хто очолюватиме Інститут далі.

    Про це повідомляється на сторінці Українського інституту книги.

    У повідомленні йдеться, що Ясинський має «великий управлінський досвід», а також його «ділові та людські якості дадуть змогу забезпечити повноцінну діяльність Українського інституту книги».

    Сам Сергій Ясинський має три вищі освіти – гуманітарну, технічну та юридичну.

    Він має ІІІ ранг державного службовця, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.. У 2006-2012 роках обіймав посаду заступника голови Полтавської ОДА. Також працював радником Міністра енергетики та вугільної промисловості (2012-2013 рр.), Міністра екології та природних ресурсів України (2016 р.).

    Український інститут книги — державна установа при Міністерства культури України, покликана формувати державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність, популяризувати українську літературу за кордоном.

     У вересні 2016 року на посаду виконувача обов'язків директора УІК було обрано Ростислав Семків. У червні 2017 року було оголошено про початок прийому документів на участь у конкурсі. 13 липня 2017 року під час другого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора державної установи «Український інститут книги» було оголошено ім'я першого директора УІК, яким стала Тетяна Терен.

    20 січня 2018 року Терен повідомила, що йде звільняється з посади директорки УІК пояснивши причини самовідсторонення неможливістю ефективного керування інституцією через надмірну бюрократичність держапарату.

    Читайте також
    Мінкульт книги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ