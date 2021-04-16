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    «Укроборонпром» передав на приватизацію 17 підприємств

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    &laquo;Укроборонпром&raquo; на виконання рішення уряду передав до Фонду державного майна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств - «Укроборонпром» передав на приватизацію 17 підприємств
    «Укроборонпром» на виконання рішення уряду передав до Фонду державного майна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств
    Фото з відкритих джерел

    Підприємства втратили своє значення для обороноздатності країни

    Державний концерн «Укроборонпром» на виконання рішення уряду передав до Фонду державного майна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни. Про це повідомила прес-служба держконцерну.

    Серед підприємств, переданих до ФДМУ:

    • ДП «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ»

    • ДП «Запорізький автомобільний ремонтний завод»

    • ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»

    • ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»

    • ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»

    • ДП «171 Чернігівський ремонтний завод»

    • ДП «Укроборонресурси»

    • ДП «Український радіотехнічний інститут»

    • ДП «Укроборонлізинг»

    • ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод»

    • ДП «Спеціальне конструкторське бюро «Молнія»

    • ДП «Науково-дослідний інститут «Буран»

    • ДП «Центральне конструкторське бюро «Ізумруд»

    • ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»

    • ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут»

    • ВАТ «Завод «Квант»

    • ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

    Підприємства, що передаються, визначені постановою Кабінету Міністрів №1229 від 9 грудня 2020 року. Згідно із цим документом зі складу «Укроборонпрому» було виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права ще двох акціонерних товариств.

    Зараз триває передача ще двох підприємств: до ФДМУ переходить ДП «Харківський завод транспортного устаткування», до Міноборони - ДП «Українська авіаційна транспортна компанія».

    До складу «Укроборонпрому» входять 118 підприємств

    На сьогодні до складу «Укроборонпрому» входять 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території.

    Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

    Зазначимо, «Укроборонпром» хоче отримати контроль над активами «Мотор Січі».

    Теги: приватизація Міноборони завод Укроборонпром Фонд державного майна уряд озброєння
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