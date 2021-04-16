«Укроборонпром» передав на приватизацію 17 підприємств

«Укроборонпром» на виконання рішення уряду передав до Фонду державного майна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств

Підприємства втратили своє значення для обороноздатності країни

Державний концерн «Укроборонпром» на виконання рішення уряду передав до Фонду державного майна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни. Про це повідомила прес-служба держконцерну.

Серед підприємств, переданих до ФДМУ:

ДП «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ»

ДП «Запорізький автомобільний ремонтний завод»

ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»

ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»

ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»

ДП «171 Чернігівський ремонтний завод»

ДП «Укроборонресурси»

ДП «Український радіотехнічний інститут»

ДП «Укроборонлізинг»

ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод»

ДП «Спеціальне конструкторське бюро «Молнія»

ДП «Науково-дослідний інститут «Буран»

ДП «Центральне конструкторське бюро «Ізумруд»

ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»

ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут»

ВАТ «Завод «Квант»

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

Підприємства, що передаються, визначені постановою Кабінету Міністрів №1229 від 9 грудня 2020 року. Згідно із цим документом зі складу «Укроборонпрому» було виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права ще двох акціонерних товариств.

Зараз триває передача ще двох підприємств: до ФДМУ переходить ДП «Харківський завод транспортного устаткування», до Міноборони - ДП «Українська авіаційна транспортна компанія».

На сьогодні до складу «Укроборонпрому» входять 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території.

Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

Зазначимо, «Укроборонпром» хоче отримати контроль над активами «Мотор Січі».