«Укроборонпром» передав на приватизацію 17 підприємств

«Укроборонпром» передав на приватизацію 17 підприємствграфіка
Підприємства втратили своє значення для обороноздатності країни
Державний концерн «Укроборонпром» на виконання рішення уряду передав до Фонду державного майна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни. Про це повідомила прес-служба держконцерну.
Серед підприємств, переданих до ФДМУ:
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ДП «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ»
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ДП «Запорізький автомобільний ремонтний завод»
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ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»
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ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»
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ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»
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ДП «171 Чернігівський ремонтний завод»
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ДП «Укроборонресурси»
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ДП «Український радіотехнічний інститут»
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ДП «Укроборонлізинг»
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ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод»
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ДП «Спеціальне конструкторське бюро «Молнія»
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ДП «Науково-дослідний інститут «Буран»
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ДП «Центральне конструкторське бюро «Ізумруд»
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ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»
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ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут»
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ВАТ «Завод «Квант»
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ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»
Підприємства, що передаються, визначені постановою Кабінету Міністрів №1229 від 9 грудня 2020 року. Згідно із цим документом зі складу «Укроборонпрому» було виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права ще двох акціонерних товариств.
Зараз триває передача ще двох підприємств: до ФДМУ переходить ДП «Харківський завод транспортного устаткування», до Міноборони - ДП «Українська авіаційна транспортна компанія».
На сьогодні до складу «Укроборонпрому» входять 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території.
Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.
Зазначимо, «Укроборонпром» хоче отримати контроль над активами «Мотор Січі».