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Нобелівська лауретка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нобелівська лауретка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Усі охі мають шанс послухати дуже поважних спікерів
фото: Київський безпековий форум

Відбудеться також Спеціальне звернення дружини командира полку «Азов» Героя України Дениса Прокопенка

З нагоди Дня Соборності України Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року, голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук.

У рамках заходу також пройде дискусія «Розмова про війну, перемогу і майбутнє», участь в якій візьмуть Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка; голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, президент Українського ПЕН, головний редактор UkraineWorld Володимир Єрмоленко, громадський діяч Валерій Пекар, журналіст Віталій Портников, письменниця Олена Стяжкіна.

У рамках події виступатимуть Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк,  Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк. Модератор – директор КБФ Данило Лубківський.

Пряма трансляція заходу:

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму.
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Теги: Віталій Портников письменниця Бріджит Брінк журналіст дружина президент посол міністр Арсеній Яценюк Євген Захаров

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