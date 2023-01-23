Нобелівська лауретка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)

Відбудеться також Спеціальне звернення дружини командира полку «Азов» Героя України Дениса Прокопенка

З нагоди Дня Соборності України Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року, голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук.

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У рамках заходу також пройде дискусія «Розмова про війну, перемогу і майбутнє», участь в якій візьмуть Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка; голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, президент Українського ПЕН, головний редактор UkraineWorld Володимир Єрмоленко, громадський діяч Валерій Пекар, журналіст Віталій Портников, письменниця Олена Стяжкіна.

У рамках події виступатимуть Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк. Модератор – директор КБФ Данило Лубківський.

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Пряма трансляція заходу: