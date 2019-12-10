«Слуги» зареєстрували у Раді законопроєкт про особливий статус Донбасу

Текст законопроєкту, пояснювальна записка й інші супровідні документи до нього наразі відсутні

У Верховній Раді 10 грудня зареєстрували законопроєкт №2569 «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається, автори законопроєкту - голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

Текст законопроєкту, пояснювальна записка й інші супровідні документи до нього наразі відсутні.

Зважаючи на назву внесеного керівництвом «Слуги народу» законопроєкту, йдеться про продовження вже чинного закону про особливий статус.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».

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