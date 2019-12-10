«Слуги» зареєстрували у Раді законопроєкт про особливий статус Донбасу
Текст законопроєкту, пояснювальна записка й інші супровідні документи до нього наразі відсутні
У Верховній Раді 10 грудня зареєстрували законопроєкт №2569 «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Як зазначається, автори законопроєкту - голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.
Зважаючи на назву внесеного керівництвом «Слуги народу» законопроєкту, йдеться про продовження вже чинного закону про особливий статус.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».Читайте також: