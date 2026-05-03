Зеленський зустрівся із прем’єром Норвегії

Зеленський подякував Норвегії за підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL

Сторони говорили про Drone Deal і посилення ППО

Президент Володимир Зеленський у Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили стратегічне партнерство, зокрема, Drone Deal, та роботу над посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Володимира Зеленського.

«Подякував Норвегії за всю підтримку для нашої країни, зокрема за внески у програму PURL на суму майже $1 мільярд. Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе», – зазначив Зеленський.

Сторони обговорили стратегічне партнерство: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів. Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України.

«Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обов’язково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, 3 травня Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

