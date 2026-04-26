Україна – не Китай. Чому ми заробимо, а не програємо на перській блокаді

Добривна паніка: медіа лякають світ, а ринок тихо перебудовується в інтересах суперзірки світового ринку – України

Щойно у світі виникає чергова геополітична напруга – перекриття морського маршруту, санкції чи конфлікт на Близькому Сході – інформаційний простір наповнюється гучними заголовками: «ціни на їжу злетять», «нас чекає дефіцит їжі», «фермери на межі». Цього разу приводом стала можлива блокада Ормузької протоки.

Звучить страшно. Але економіка складніша за заголовки.

Як саме добрива опинилися в епіцентрі уваги

Ормузька протока важлива не лише для нафти. Через регіон проходять потоки газу, аміаку, карбаміду, сірки та іншої сировини, потрібної для виробництва мінеральних добрив. А добрива – це один із фундаментів сучасного агровиробництва.

Тому логіка проста: дорожчає логістика й енергоносії – дорожчають добрива – зростає собівартість аграрної продукції.

Усе правильно. Але між цією формулою і тезою «їжа злетить у всьому світі» – велика дистанція.

Світ уже проходив набагато сильніший шок.

У 2022 році ринок добрив пережив значно серйозніше потрясіння.

Зупинився аміакопровід Тольятті–Одеса. Це був важливий маршрут постачання аміаку з Росії на світовий ринок. Паралельно санкції вдарили по білоруському калію – одному з ключових сегментів глобального ринку.

Тоді ситуація виглядала значно драматичніше, ніж нинішні загрози.

Ціни справді різко пішли вгору. Ринок нервував. Аграрії відкладали закупівлі. Трейдери заробляли на волатильності.

Але далі сталося те, про що рідко нагадують у сенсаційних матеріалах. Ринок адаптувався.

Коли ціна росте, виникає стимул виробляти більше. Тому частку російських і білоруських обсягів почали заміщати:

Канада – калійні добрива;

США – азотна група;

Єгипет, Алжир, країни Північної Африки – карбамід;

країни Перської затоки – азотні продукти.

Знайшли інші логістичні маршрути та нові контракти.

Не за один день, але за 6–18 місяців ринок значною мірою перебудувався.

Така ключова особливість глобальної економіки: вона повільна в перші тижні, але дуже гнучка на стратегічній дистанції.

Часова логіка будь-якої сировинної кризи

Історично подібні шоки проходять кілька етапів.

Перші 2–3 місяці – найгостріша реакція ринку. Саме в цей момент ціни можуть злітати найсильніше: працює страх, панічні закупівлі, спекулятивний попит, нервова логістика.

Через 6–12 місяців починається реальна адаптація. Інші виробники нарощують випуск, з’являються альтернативні маршрути, імпортери змінюють контракти, ринок шукає нову рівновагу.

Десь за 18 місяців у більшості випадків формується нова нормальність: дефіцит зменшується, ціни відступають від піків, структура поставок уже інша, ніж до кризи.

Саме тому перший ціновий шок майже завжди сильніший за довгострокові наслідки.

Бонуси паніки

На ринку сировини страх сам по собі – товар.

Поки споживач читає заголовок про майбутній дефіцит, хтось уже піднімає прайс «на тлі ризиків», купує товар у розрахунку на подальше зростання, продає дорожче через нервові настрої на ринку, формує нову хвилю інформаційного шуму.

Це класична економіка очікувань: ціна росте не лише від дефіциту, а передусім від страху перед можливим дефіцитом.

Чи можуть ціни зрости реально?

Так. Але питання – наскільки і чи надовго.

Якщо проблема триває кілька тижнів, то йдеться переважно про короткострокову турбулентність.

Якщо місяці – ефект відчутніший: дорожчають перевезення, енергія, частина добрив, а потім і собівартість аграрної продукції.

Але навіть у такому разі економіка не сидить склавши руки. Бізнес шукає альтернативу.

Втім, глобальний продовольчий ринок набагато складніший, ніж схема «подорожчали добрива – усе пропало». Це лише один із факторів, і далеко не завжди вирішальний.

Показовий приклад – ринок вершкового масла. Поки частина експертів прогнозує новий ціновий шок через витрати виробників, у світі фіксується зовсім інша тенденція: через надлишок виробництва ціни на масло вже пішли вниз. За окремими позиціями зниження сягає 10–12%.

Це означає просту річ: навіть коли собівартість окремих елементів зростає, ринок може реагувати протилежно – якщо є перевиробництво, слабший попит або надлишкові запаси.

Україна тут не виняток. На внутрішньому ринку також формується додатковий тиск через збільшення пропозиції молочної продукції, зокрема масла. Тому найближчим часом можливий не дефіцит і не стрибок цін, а навпаки – поступове здешевлення окремих категорій.

Саме тому економіку агросектору не можна пояснювати одним показником. Глобальний ринок – це складний механізм, де одночасно діють і фактори зростання цін, і фактори їхнього зниження.

Український шанс у близькосхідній кризі

На перший погляд це може здатися дивним, але будь-яка нестабільність у районі Ормузької протоки для України – це потенційна можливість для зростання аграрного експорту.

Країни Близького Сходу, зокрема держави Перської затоки, критично залежать від імпорту продовольства. Вони не можуть чекати. Їм щодня потрібні зерно, борошно, корми, олія – регулярно і без перебоїв. Залежний від імпорту продовольства і Китай.

Коли в регіоні виникає конфлікт, зростає не лише напруга, а й премія за надійність. Покупець уже дивиться не тільки на ціну, а й на головне питання: хто реально поставить товар вчасно.

І тут Україна в унікальній ніші аграрної суперзірки світового ринку і має шанс заробити. Якщо стабільно працює морський коридор, якщо функціонує логістика через Чорне море, українське зерно стає конкурентним не лише за ціною, а й як гарантований ресурс.

Тобто можливий парадоксальний сценарій: фізично ми продамо менше тонн, але дорожче кожну тонну. Для аграрного бізнесу це інколи навіть вигідніше, ніж великі обсяги за слабкою ціною.

Звісно, усе залежить від тривалості конфлікту. Якщо це короткий сплеск – ефект буде переважно психологічним. Якщо довша турбулентність – можемо побачити переоцінку продовольчих потоків у всьому регіоні.

Сценарії розвитку нинішньої ситуації

Якщо блокада триває 2–4 тижні

Переважно інформаційний і біржовий ефект. Ціни можуть коротко зрости на хвилі нервовості, але для споживача наслідки будуть обмежені. Більше шуму, ніж системної проблеми. Пік спекуляцій.

Якщо блокада триває 3–4 місяці

Починається відчутний економічний ефект. Дорожчають фрахт, газ, окремі види добрив, частина аграріїв відкладає закупівлі. Можливе підвищення цін на зернові, олію, корми, а далі – частково на м’ясо та молочну продукцію.

Якщо криза триває близько року

Тоді вже діє структурна перебудова. Частина країн запускає додаткові виробничі потужності, змінюються глобальні торгові маршрути, укладаються нові довгі контракти. Ціни можуть залишатися вищими за довоєнні, але ринок уже пристосовується й виходить із режиму паніки.

Український урок

Для України тема зміни й економічної адаптації особливо зрозуміла. За останні роки ми побачили, як працює адаптація в реальному часі: нові маршрути експорту, нові постачальники, нові логістичні моделі, переорієнтація ринків.

Те, що вчора здавалося катастрофою, сьогодні стає новою схемою роботи.

Висновок

Світова економіка – не крихка ваза, яка розсипається від кожного удару. Це жива система, яка щоразу болісно, повільно, але перебудовується під час криз.

Проблема не в тому, що дорожчають добрива. Для аграрного бізнесу це звичний ризик, який закладається у виробничі рішення, технології та ціну. Проблема виникає тоді, коли складний глобальний ринок намагаються пояснити однією позицією. Бо в реальності одночасно можуть дорожчати добрива, падати ціни на масло, зростати врожайність в одних країнах і скорочуватись попит в інших, і все це впливає на продовольчий ринок. Саме тому економіка не любить простих відповідей.

Тому коли наступного разу ви побачите заголовок про неминуче подорожчання всього на через добрива, варто пам’ятати: спочатку приходить паніка, потім трейдер, а вже після нього – аналітик.